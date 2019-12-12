На Украине назвали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета
На Украине задержали пять человек, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Одним из них оказался музыкант рок-группы Riffmaster Андрей Антоненко, сообщает украинское издание «Страна». Большинство подозреваемых являются участниками украинской антитеррористической операции в Донбассе (АТО), указывает издание.
По версии следствия, участники АТО, супруги Ирина и Владислав Грищенко (позывные – «Буча» и «Пума») приготовили взрывчатку, а заложили ее Антоненко и волонтер АТО Юлия Кузьменко (позывной «Лиса»). Яна Дугарь (медсестра парашютно-десантного батальона) проводила предварительную разведку возле дома журналиста – фотографировала камеры видеонаблюдения, считает следствие.
За три с половиной года с момента совершения преступления установить заказчиков убийства Шеремета так и не удалось, сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.
По данным следствия, в ночь убийства камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину и женщину, находившихся рядом с машиной Шеремета. Женщина подошла ближе и, вероятно, заложила взрывчатку. Этих людей подвез к месту стоянки автомобиля Шеремета Иван Вакуленко, который фигурировал в переписке задержанных под позывным «Пистолет». Вакуленко не был задержан, поскольку 18 октября был найден застреленным. Обстоятельства его смерти устанавливаются, но следствие считает, что он совершил самоубийство, получив повестку для дачи показаний по делу Шеремета.
Антоненко подозревают также в причастности к подрыву ЛЭП в 2015 г. на границе с Крымом. Также деятельность группы может быть связана с покушением на предпринимателя в Ивано-Франковской области Украины. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что заказчики убийства пока не найдены.
Как заявил журналистам заместитель руководителя нацполиции Евгений Коваль, целью преступления была «дестабилизации ситуации в стране путем убийства известного человека». Эта версия ранее называлась и прокуратурой в числе приоритетных. Также следствие полагало, что причиной убийства могла послужить журналистская деятельность Шеремета, личные неприязненные отношения со стороны заказчика и ошибка объектом.
Шеремет погиб 20 июля 2016 г. Автомобиль, в котором ехал журналист, был взорван на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. Взорванный автомобиль принадлежал руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, гражданской жене Шеремета, но ее в машине не было. Долгое время следствие не давало новой информации о продвижении расследования. Близкие Шеремета в 2018 г. даже направили в суд жалобу на бездействие прокуратуры в расследовании дела.