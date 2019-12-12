На Украине назвали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

По данным следствия, в ночь убийства камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину и женщину, находившихся рядом с машиной Шеремета. Женщина подошла ближе и, вероятно, заложила взрывчатку. Этих людей подвез к месту стоянки автомобиля Шеремета Иван Вакуленко, который фигурировал в переписке задержанных под позывным «Пистолет». Вакуленко не был задержан, поскольку 18 октября был найден застреленным. Обстоятельства его смерти устанавливаются, но следствие считает, что он совершил самоубийство, получив повестку для дачи показаний по делу Шеремета.