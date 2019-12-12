На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Журналист Павел Шеремет за пять лет до гибели переехал в Киев, он работал в «Украинской правде», был ведущим на «Радио Вести». Ранее он был руководителем отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии – «Первого канала» российского телевидения. До этого много лет работал на белорусском телевидении.