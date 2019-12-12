На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета
Подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета задержали на Украине, сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, задержание подозреваемых стало итогом очень «сложной и упорной работы» сотрудников правоохранительных органов. Аваков добавил, что суд вскоре определит подозреваемым меры пресечения. Информации о личности задержанных он не предоставил.
Шеремет погиб 20 июля 2016 г. в результате взрыва автомобиля на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. Взрыв произошел, когда он ехал в автомобиле.
Во вторую годовщину убийства Шеремета, 20 июля 2018 г., Генпрокуратура назвала четыре основные версии убийства: журналистская деятельность Шеремета, личные неприязненные отношения со стороны заказчика, дестабилизация обстановки на Украине и ошибка объектом. Взорванный автомобиль принадлежал руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, его гражданской жене, но ее в машине не было.
Журналист Павел Шеремет за пять лет до гибели переехал в Киев, он работал в «Украинской правде», был ведущим на «Радио Вести». Ранее он был руководителем отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии – «Первого канала» российского телевидения. До этого много лет работал на белорусском телевидении.