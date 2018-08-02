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Близкие убитого журналиста Шеремета обвинили генпрокурора Украины в бездействии

Близкие убитого два года назад в Киеве журналиста Павла Шеремета направили в суд жалобу на бездействие генпрокурора Украины Юрия Луценко в расследовании дела, сообщает «Украинская правда».

Гражданская супруга Шеремета редактор «Украинской правды» Алена Притула требует признать ее потерпевшей по делу, а взрыв, в результате которого погиб Шеремет, расценивать как террористический акт.

«Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности», – подчеркивает Притула.

В феврале 2018 г. Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать дело как теракт. По словам журналистки, прокуратура не отреагировала на это заявление до 1 августа. «Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора», – указывает Притула.

Шеремет погиб 20 июля 2016 г. в результате взрыва автомобиля на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. Взрыв произошел, когда он ехал в автомобиле. Во вторую годовщину убийства Шеремета, 20 июля 2018 г., генпрокуратура назвала четыре основные версии убийства: журналистская деятельность Шеремета, личные неприязненные отношения со стороны заказчика, дестабилизация обстановки на Украине и ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Притуле).

В Киеве убит известный журналист Павел Шеремет