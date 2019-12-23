На юге Венесуэлы предприняли попытку захватить оружие в армейской части
Представители «экстремистского сектора» оппозиции совершили нападение на воинскую часть на юге Венесуэлы. Об этом сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
«Сегодня рано утром военная часть подверглась нападению со стороны экстремистских секторов оппозиции на юге страны, из части было похищено много оружия», — написал он в Твиттере.
По данным министра обороны, один военнослужащий погиб. Все оружие удалось вернуть, задержаны подозреваемые в нападении.
Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что арестованы шесть человек, а инцидент произошел в штате Боливар вблизи границы с Бразилией. По его словам, нападавшие прошли подготовку в Колумбии при поддержке властей Бразилии.
«С болью мы должны сообщить, что в результате нападения террористы убили молодого кассира из нашей боливарианской армии», — добавил он.
Противостояние оппозиции и властей в Венесуэле началось после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.