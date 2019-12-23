На юге Венесуэлы предприняли попытку захватить оружие в армейской части

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что арестованы шесть человек, а инцидент произошел в штате Боливар вблизи границы с Бразилией. По его словам, нападавшие прошли подготовку в Колумбии при поддержке властей Бразилии.