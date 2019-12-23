Украина исключит риски отказа от транзита российского газа системой договоров
Украина работает над системой договоров, которые позволят избежать отказа России от транзита газа. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «Громадский».
По его словам, «очень большой риск» заключается в возможном отказе России от транзита после того, как Украина отзовет свои иски. Поэтому Украина «работает над системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск».
«Я не могу сразу раскрыть все карты. У нас идет трудное согласование контрактов, и пока они не будут подписаны, я не могу быть совершенно честным, чтобы не усугубить нашу позицию», — добавил он позже в «Фейсбук».
«Нафтогаз» и «Газпром» договорились о продлении договора о транзите газа на пять лет в конце минувшей недели. Объем транзита составит 225 млрд куб. м. , из них — 65 млрд в 2020 г. и по 40 млрд — в последующие.
Предполагается, что «Газпром» выплатит $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а «Нафтогаз» откажется от дальнейших судебных претензий.