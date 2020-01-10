Медведев предложил запретить торговлю жевательным табаком в ЕАЭС

В декабре Совет Федерации попросил правительство приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей. Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект с предложением запретить распространение не только аналогов насвая и снюса, но и любые другие смеси, содержащие никотин. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что из-за высокого содержания никотина эти вещества приводят «не только к стремительному привыканию, но и к летальному исходу».