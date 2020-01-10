Медведев предложил запретить торговлю жевательным табаком в ЕАЭС
Премьер Дмитрий Медведев считает необходимым полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «РИА Новости».
К таким смесям относится некурительный жевательный табак снюс. Официально его продажа запрещена в России с 2016 г. из-за большой концентрации никотина. За продажу снюса предусмотрен штраф. Cейчас на рынке есть аналоги снюса в виде карамели, леденцов или жевательных конфет.
По словам Медведева, инициативу о запрете необходимо направить в евразийскую коллегию. «Если нужно, мы это рассмотрим на Совете глав правительств. Просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского союза, потому что у нас границ нет», – сказал премьер.
В декабре Совет Федерации попросил правительство приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей. Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект с предложением запретить распространение не только аналогов насвая и снюса, но и любые другие смеси, содержащие никотин. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что из-за высокого содержания никотина эти вещества приводят «не только к стремительному привыканию, но и к летальному исходу».