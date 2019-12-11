Госдума поддержала распространение антитабачного закона на электронные сигареты

Антитабачный закон вступил в силу в России с 1 июня 2013 г. Он запрещает курение в общественных местах, кафе и ресторанах, больницах, отелях, на вокзалах, в самолетах и поездах дальнего следования. Курить разрешено в квартирах и специально оборудованных местах в офисах, на улицах – дальше 15 м от остановок транспорта и входов в вокзалы и метро.