Госдума поддержала распространение антитабачного закона на электронные сигареты
Госдума в первом чтении одобрила распространение антитабачного законодательства на электронные сигареты. Законопроект предлагает запретить использовать электронные сигареты, кальяны и вейпы там, где сейчас запрещено курение обычных сигарет.
Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым. Штраф за курение вейпов и кальянов в неположенных местах составит 500–1000 руб. За курение на детских площадках – от 2000 до 3000 руб. В законопроекте также предусмотрены штрафы за нарушение продажи электронных сигарет. Они аналогичны штрафам за обычную табачную продукцию: 2000–3000 руб. для физлиц и 30 000–50 000 руб. для компаний.
Антитабачный закон вступил в силу в России с 1 июня 2013 г. Он запрещает курение в общественных местах, кафе и ресторанах, больницах, отелях, на вокзалах, в самолетах и поездах дальнего следования. Курить разрешено в квартирах и специально оборудованных местах в офисах, на улицах – дальше 15 м от остановок транспорта и входов в вокзалы и метро.