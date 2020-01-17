Великобритания смягчит миграционные требования к гражданам ЕС
Великобритания смягчит требования к гражданам ЕС, желающим остаться жить и работать в стране после Brexit. Ги Верхофстад, координатор Европарламента по выходу Британии из ЕС, сказал в эфире BBC Radio 4, что «автоматической депортации не будет». Граждане ЕС, не успевшие подать заявку до 30 июня 2021 г., смогут подать ее позднее. При этом они должны будут описать причины, по которым они не смогли это сделать в установленный срок.
Жители ЕС, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии, чтобы получить равные права с держателями британских паспортов, должны жить в Британии не менее пяти лет подряд. Газета The Guardian сообщает, что к 16 января около 900 000 граждан ЕС еще не подали заявление на получение особого статуса.
В октябре 2019 г. Брэндон Льюис, младший министр по вопросам безопасности, заявил изданию Die Welt, что к гражданам ЕС, не зарегистрировавшимся до крайней даты без весомых оснований, «будут применены действующие нормы иммиграционного права».