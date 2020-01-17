Великобритания смягчит миграционные требования к гражданам ЕС

Великобритания смягчит требования к гражданам ЕС, желающим остаться жить и работать в стране после Brexit. Ги Верхофстад, координатор Европарламента по выходу Британии из ЕС, сказал в эфире BBC Radio 4, что «автоматической депортации не будет». Граждане ЕС, не успевшие подать заявку до 30 июня 2021 г., смогут подать ее позднее. При этом они должны будут описать причины, по которым они не смогли это сделать в установленный срок.