В Париже закрыли Лувр из-за протестов у музея

Лувр уже не первый раз вынужден закрываться из-за массовых протестов рядом с его зданиями. Протестные акции во Франции продолжаются уже больше года. Протесты из-за пенсионной реформы возобновились неделю назад. В четверг, 16 января, в них по всей стране приняло участие около 187 000 человек, сообщило МВД страны.