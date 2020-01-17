В Париже закрыли Лувр из-за протестов у музея
Протестующие в Париже 17 января перекрыли входы в Лувр, из-за этого руководство музея приняло решение временно закрыть его, передает AFP с места событий. Участники акции протеста, среди которых есть и работники музея, выступают против планов властей перестроить пенсионную систему Франции.
У галереи собрались сотни разочарованных посетителей, которые надеялись в пятницу попасть в музей, отмечает агентство. Некоторые из них выкрикивают оскорбления в адрес протестующих. Руководство музея пообещало вернуть деньги тем, кто заранее приобрел билет в Лувр. Когда откроется музей, пока не сообщается.
VIDEO: 🇫🇷 The #Louvre museum in Paris shut down Friday after striking workers blocked the entrance, management said, in the latest protest against plans to overhaul France's pension system #greve17janvier pic.twitter.com/uUjaNg4xp4— AFP news agency (@AFP) January 17, 2020
Забастовщики перегородили все основные входы в музей, включая тот, что находится под стеклянной пирамидой, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, место было выбрано не случайно – именно здесь свой большой митинг проводил Эмманюэль Макрон в мае 2017 г. после победы на выборах президента.
Лувр уже не первый раз вынужден закрываться из-за массовых протестов рядом с его зданиями. Протестные акции во Франции продолжаются уже больше года. Протесты из-за пенсионной реформы возобновились неделю назад. В четверг, 16 января, в них по всей стране приняло участие около 187 000 человек, сообщило МВД страны.