Полиция Швейцарии подозревала россиян в подготовке шпионской операции в Давосе
Двух жителей России с дипломатическими паспортами подозревали в попытке установить прослушку в горнолыжном курорте Давос – традиционном месте проведения Всемирного экономического форума в Швейцарии, сообщила местная газета Tages-Anzeiger. Информацию газеты о том, что полиция проверяла подозрительных граждан России, подтвердили в полиции Financial Times (FT).
Инцидент произошел в прошлом году, за пять месяцев до начала ВЭФ-2020. Полицейские обратили внимание на поведение двух мужчин, которые, по сообщению Tages-Anzeiger, представлялись сантехниками. Это позволяло им проникать в ключевые строения в окрестностях Давоса, из которых можно было бы вести скрытое наблюдение, утверждает издание.
Полиция Швейцарии подтвердила FT, что опросила двух держателей российских дипломатических паспортов, не приписанных к какому бы то ни было местному дипломатическому органу. Полицейские не обнаружили со стороны граждан России незаконных действий, и россиян отпустили за неимением оснований к задержанию.
Представитель МИД России Мария Захарова рассказала Reuters, что не обладает информацией о случившемся. Посольство России в Берне назвало отчет Tages-Anzeiger «глупой шуткой» и отметило, что дипломатические паспорта выдаются «высокопоставленным чиновникам, а не обслуживающему персоналу».
Форум в Давосе в этом году проходит с 21 по 24 января. Помимо российской делегации, которую возглавляет и. о. министра экономического развития Максим Орешкин, саммит собрал представителей 116 стран. Общее число участников ВЭФ-2020 оценивается почти в 3000 человек.