Полиция Швейцарии подозревала россиян в подготовке шпионской операции в Давосе

Инцидент произошел в прошлом году, за пять месяцев до начала ВЭФ-2020. Полицейские обратили внимание на поведение двух мужчин, которые, по сообщению Tages-Anzeiger, представлялись сантехниками. Это позволяло им проникать в ключевые строения в окрестностях Давоса, из которых можно было бы вести скрытое наблюдение, утверждает издание.