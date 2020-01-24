Мишустин ввел надбавку для росгвардейцев, работающих на акциях протеста
Премьер Михаил Мишустин ввел дополнительную надбавку для сотрудников Росгвардии, обеспечивающих безопасность на массовых мероприятиях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Копия постановления размещена на сайте правительства. «Принято решение установить <…> ежемесячную надбавку к месячному окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100% соответствующего месячного оклада», – говорится в документе.
Надбавка в размере до 100% оклада также вводится для сотрудников МВД, участвующих в охране общественного порядка.
Введение надбавки повысит уровень социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов, участвующих в обеспечении общественного порядка, поясняется в постановлении. Размер и порядок выплат будет определять руководство МВД и Росгвардии.
Ранее МВД сообщило, что в 2019 г. в Москве было проведено 155 несанкционированных акций протеста. Во время них за нарушения общественного порядка были задержаны более 3000 человек. «Более чем на 50% возросло количество публичных акций, более чем на 60% – общественно-политических мероприятий», – отмечал ранее руководитель управления МВД по Москве Олег Баранов.