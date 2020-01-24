Мишустин ввел надбавку для росгвардейцев, работающих на акциях протеста

Ранее МВД сообщило, что в 2019 г. в Москве было проведено 155 несанкционированных акций протеста. Во время них за нарушения общественного порядка были задержаны более 3000 человек. «Более чем на 50% возросло количество публичных акций, более чем на 60% – общественно-политических мероприятий», – отмечал ранее руководитель управления МВД по Москве Олег Баранов.