ПАСE полностью подтвердила полномочия делегации России
Парламентская ассамблея Совета Европы признала полномочия российской делегации в полном объеме. За резолюцию о ратификации полномочий на пленарном заседании в среду, 29 января, проголосовали 96 членов ПАСЕ, против 44, семь — воздержались. Полномочия России в ПАСЕ в начале зимней сессии ассамблеи пытались оспорить делегаты Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы.
«ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Возобладал конструктивный и здравый подход», — цитируют РИА «Новости» комментарий журналистам по итогам голосования члена делегации России в ПАСЕ, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. В принятой резолюции отмечается, что после возвращения в ПАСЕ Россия выполнила ряд рекомендаций. Так, Украине были переданы 24 задержанных в Керченском проливе моряка, состоялся обмен пленными между Москвой и Киевом, предусмотренный Минскими соглашениями. Россия выплатила все финансовые обязательства перед Советом Европы.
Ранее комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила основной ряд поправок к резолюции о продлении полномочий делегации. Полномочия оспаривали делегаты пяти стран – Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы. Они подали заявление об этом в первый день зимней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге с 27 по 31 января. По регламенту ПАСЕ, основанием для пересмотра полномочий могут являться нарушение основных принципов Совета Европы, систематическое нарушение договоренностей или отсутствие кооперации с мониторинговой комиссией.
Россия вернулась в ПАСЕ в июне 2019 г. С 2014 г. российская делегация не участвовала в ассамблее из-за запрета, наложенного в ответ на аннексирование Россией Крыма. За возвращение России в ПАСЕ проголосовало 188 депутатов. 62 человека проголосовали против, а десять – воздержались.