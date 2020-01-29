ПАСE полностью подтвердила полномочия делегации России

Ранее комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила основной ряд поправок к резолюции о продлении полномочий делегации. Полномочия оспаривали делегаты пяти стран – Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы. Они подали заявление об этом в первый день зимней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге с 27 по 31 января. По регламенту ПАСЕ, основанием для пересмотра полномочий могут являться нарушение основных принципов Совета Европы, систематическое нарушение договоренностей или отсутствие кооперации с мониторинговой комиссией.