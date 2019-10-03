Подавление московских протестов стало новым поводом для критики России в ПАСЕ

Депутат Петр Толстой (в центре) уверен, что московские протесты подстрекались извне Доминик Бутен / РИА Новости

Российской делегации, вернувшейся в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после пятилетнего перерыва, в четверг пришлось оправдываться за недопуск оппозиционеров к выборам в Мосгордуму и подавление протестных акций. Обсуждение прошло в формате дебатов по текущим вопросам на пленарном заседании.

«Каждая страна Совета Европы должна позволить участвовать в выборах всем, кто этого хочет, не используя замаскированные технические препятствия», – заявил докладчик словацкий депутат Мартин Полячик. Он привел подробности недопуска кандидатов и упомянул фигурантов «московского дела», получивших реальные сроки. Британец Найджел Эванс напомнил, что в 2018 г. «основного оппонента Путина» не допустили на президентские выборы, и подчеркнул, что оппозиционеры не являются врагами государства. Француз Бертран Буи отметил, что вернувшаяся в ПАСЕ Россия не соблюдает ценности, которые защищает Совет Европы. А шведка Бориана Аберг сравнила Россию с СССР, где власти тоже «использовали страх для контроля за населением», и заявила: «Для страны – члена Совета Европы недопустимо отправлять силовиков, чтобы избивать безоружных протестующих».

Защитить россиян пытались турецкие депутаты, назвав происходившие в Москве события «не уникальными» и сравнив их с недавней отменой итогов выборов мэра Стамбула. На что британец Дональд Андерсон возразил, что все-таки Стамбулом и Анкарой сейчас управляют оппозиционеры. А серб Александар Шешель обвинил Запад в лицемерии и задался вопросом, почему ПАСЕ не обсуждает выступления «желтых жилетов» во Франции, где погибли 11 протестующих.

Зампред Госдумы Петр Толстой тоже подчеркнул, что обвиняющие Россию в применении силы к манифестантам «закрывают глаза на то, что это же происходит в других странах», хотя в России «нет раненых и убитых»: «Во всех странах есть наказание за нападение на представителей полиции. Не нужно двойных стандартов, давайте закончим с этими клише эпохи холодной войны». Отказы в регистрации были вызваны предоставлением фальшивых подписей избирателей, а протесты, «подстрекаемые внешними силами», собрали всего 20 000 человек, добавил Толстой.

Незаконные протесты начались «из-за нехватки популярности» у оппозиционеров, уверял сенатор Сергей Кисляк, а перекрытие дорог и блокирование правительственных зданий «недопустимы и запрещены и в других странах». А сенатор Алексей Кондратьев, говоря об осужденном на три года Кирилле Жукове, был категоричен: «Если сегодня он протянул руку [к шлему росгвардейца], то завтра бросит коктейль Молотова».

Формат дебатов по текущим вопросам не предусматривает принятия документов по итогам. Инициировавшая их группа «Альянс либералов и демократов за Европу» предлагала провести срочные дебаты, предполагающие подготовку доклада и резолюции, но дискуссия была переведена в категорию текущего обсуждения, ранее говорил «Ведомостям» Толстой. Тема выборов в Мосгордуму и протестов обсуждалась также в закрытом режиме в мониторинговом комитете ПАСЕ на слушаниях о выполнении Россией обязательств в области свободы выборов и собраний. На заседании присутствовали оппозиционеры Леонид Волков, Владимир Кара-Мурза, Эмилия Слабунова.

России хочется ощущать себя не Азией, а европейской цивилизацией – мол, «раньше была хорошая Европа де Голля, а теперь плохая Европа однополых браков», тогда как Россия остается хранителем европейских ценностей, говорит политолог Алексей Макаркин. Российской элите просто не хочется сближаться с Китаем, считает он: «Недавно ВЦИОМ спрашивал, куда россияне могут отпустить учиться своих детей: Китай назвали 4%, а Англию – 38%, ту самую Англию, про которую по телевизору говорят, что она всегда России вредила. Разговоры о повороте на Восток показали огромные культурные различия с Китаем, а Европа при всех конфликтах с ней живет по понятным правилам». Слышать критику от ПАСЕ нашей делегации неудивительно, добавляет Макаркин: «ПАСЕ восстановила Россию в правах без исполнения условий, из-за которых она была лишена права голоса. Но Россию допустили, чтобы ее критиковать. Она к этому вполне готова, поскольку не хочет, чтобы ее отбросили в Китай».