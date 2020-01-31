Путин сменил полпреда президента в Конституционном суде

Коновалов после окончания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета долгое время работал в прокуратуре Санкт-Петербурга на различных руководящих должностях. С февраля по ноябрь 2005 г. был прокурором Башкирии. С ноября 2005 г. по май 2008 г. работал в должности полпреда президента в Приволжском федеральном округе. С мая 2008 г. по 21 января 2020 г. был министром юстиции России.