Путин сменил полпреда президента в Конституционном суде
Кротов был полпредом президента в Конституционном суде с ноября 2005 г. С февраля 2005 г. он также является первым заместителем гендиректора «Газпром-медиа».
Коновалов после окончания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета долгое время работал в прокуратуре Санкт-Петербурга на различных руководящих должностях. С февраля по ноябрь 2005 г. был прокурором Башкирии. С ноября 2005 г. по май 2008 г. работал в должности полпреда президента в Приволжском федеральном округе. С мая 2008 г. по 21 января 2020 г. был министром юстиции России.
Медведев объявил об отставке правительства 15 января после послания Путина Федеральному собранию. Новым премьером стал экс-руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности. В свою очередь новым министром юстиции был назначен Константин Чуйченко, который с 2018 г. возглавлял аппарат правительства.