Политика

Путин сменил полпреда президента в Конституционном суде

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности полномочного представителя президента России в Конституционном суде Михаила Кротова в связи с переходом на другую работу. На этот пост назначен экс-министр юстиции Александр Коновалов.

Кротов был полпредом президента в Конституционном суде с ноября 2005 г. С февраля 2005 г. он также является первым заместителем гендиректора «Газпром-медиа».

Коновалов после окончания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета долгое время работал в прокуратуре Санкт-Петербурга на различных руководящих должностях. С февраля по ноябрь 2005 г. был прокурором Башкирии. С ноября 2005 г. по май 2008 г. работал в должности полпреда президента в Приволжском федеральном округе. С мая 2008 г. по 21 января 2020 г. был министром юстиции России.

Медведев объявил об отставке правительства 15 января после послания Путина Федеральному собранию. Новым премьером стал экс-руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности. В свою очередь новым министром юстиции был назначен Константин Чуйченко, который с 2018 г. возглавлял аппарат правительства.

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