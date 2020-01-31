Польша купила у США истребители F-35

В 2018 г. Польша также договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд. Это стало крупнейшей сделкой по закупке вооружения в истории страны. Всего Польша планирует потратить на модернизацию вооруженных сил около $48 млрд к 2026 г., говорил ранее Блащак.