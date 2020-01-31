Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на покупку 32 американских истребителей F-35A Lightning II, сообщает Polskie Radio 24. Сумма сделки составляет $4,6 млрд. Условия сделки стороны обсуждали с конца мая. Министр обороны Польши говорил, что стране необходимо заменить советские самолеты на более современные.
Поставки истребителей в Польшу запланированы на 2024 г.
В 2018 г. Польша также договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд. Это стало крупнейшей сделкой по закупке вооружения в истории страны. Всего Польша планирует потратить на модернизацию вооруженных сил около $48 млрд к 2026 г., говорил ранее Блащак.
Покупка F-35 говорит об укреплении связей Польши с оборонной отраслью США, писала ранее FT. Кроме того, Варшава ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении присутствия американских войск в стране.