Патриарх Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о боге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о боге. С такой инициативой он выступил во время трапезы по случаю 11-й годовщины его интронизации. «Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался бог», – приводит слова главы Русской православной церкви (РПЦ) «Интерфакс».
По мнению патриарха, большинство российских граждан верит в бога. «Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», – уточнил он. Вера в бога формирует нравственность – и личную, и общественную, и политическую, добавил патриарх.
«Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?»
Ранее 1 февраля президент Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом, чтобы поздравить его с годовщиной интронизации. Глава государства поблагодарил патриарха за любовь к вере и Отечеству, сообщил Кремль. Глава РПЦ в свою очередь отметил, что в России установился высокий уровень отношений между церковью и государством.
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Кроме того, Госсовет будет закреплен в Конституции как орган, ответственный за определение основных направлений внутренней и внешней политики.