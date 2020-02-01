Политика

Патриарх Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о боге

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о боге. С такой инициативой он выступил во время трапезы по случаю 11-й годовщины его интронизации. «Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался бог», – приводит слова главы Русской православной церкви (РПЦ) «Интерфакс».

По мнению патриарха, большинство российских граждан верит в бога. «Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», – уточнил он. Вера в бога формирует нравственность – и личную, и общественную, и политическую, добавил патриарх.

«Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?»

Кирилл
патриарх московский и всея Руси

Ранее 1 февраля президент Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом, чтобы поздравить его с годовщиной интронизации. Глава государства поблагодарил патриарха за любовь к вере и Отечеству, сообщил Кремль. Глава РПЦ в свою очередь отметил, что в России установился высокий уровень отношений между церковью и государством.

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Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Кроме того, Госсовет будет закреплен в Конституции как орган, ответственный за определение основных направлений внутренней и внешней политики.

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