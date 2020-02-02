Политика

В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

Ведомости

На юге Лондона неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих, несколько человек получили ножевые ранения, сообщает местная полиция в Twitter. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт. Нападавший был застрелен полицейскими.

Число раненых уточняется, по предварительным данным, их трое. О личности и мотивах преступника пока ничего не сообщается.

В последний раз похожий инцидент в Лондоне произошел в ноябре, когда мужчина с ножом и муляжом взрывного устройства убил двух человек и ранил еще троих. Нападавший был ликвидирован. Власти назвали это терактом.

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