В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих
На юге Лондона неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих, несколько человек получили ножевые ранения, сообщает местная полиция в Twitter. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт. Нападавший был застрелен полицейскими.
Число раненых уточняется, по предварительным данным, их трое. О личности и мотивах преступника пока ничего не сообщается.
В последний раз похожий инцидент в Лондоне произошел в ноябре, когда мужчина с ножом и муляжом взрывного устройства убил двух человек и ранил еще троих. Нападавший был ликвидирован. Власти назвали это терактом.