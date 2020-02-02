Зеленский намерен «давить на Иран» для увеличения выплат семьям погибших в авиакатастрофе

Украинский лайнер был сбит рано утром 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту находились 176 человек – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Через несколько дней иранские военные заявили, что самолет потерпел крушение после попадания в него двух ракет, выпущенных системой ПВО. Власти Ирана принесли извинения и выразили соболезнования семьям погибших. В свою очередь Киев потребовал тщательного расследования и компенсации семьям погибших.