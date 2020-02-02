Зеленский намерен «давить на Иран» для увеличения выплат семьям погибших в авиакатастрофе
Иран предлагал украинским властям выплатить компенсации семьям погибших при крушении пассажирского самолета Boeing в размере $80 тысяч. Киев не согласился в предложенным размером и намерен добиваться большей суммы выплат. Об этом ТСН сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. (...) мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — сказал он. Он добавил, что Украина обратится с вопросом о компенсации в международный суд. Он напомнил, что каждой семье погибших в авиакатастрофе украинские власти выплатили по 200 тысяч гривен.
Зеленский рассказал о сложностях со страховыми выплатами от «Международных авиалиний Украины». Они связаны с тем, что Иран находится под санкциями и страховые компании сталкиваются с трудностями при работе с иранской стороной. «Выход уже нашли, уже для одной семьи подготовлены документы. Все эти документы собираются вручную, через некоторое время все будет выплачено», — сказал президент Украины.
Украинский лайнер был сбит рано утром 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту находились 176 человек – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Через несколько дней иранские военные заявили, что самолет потерпел крушение после попадания в него двух ракет, выпущенных системой ПВО. Власти Ирана принесли извинения и выразили соболезнования семьям погибших. В свою очередь Киев потребовал тщательного расследования и компенсации семьям погибших.