Россия ввела ограничения на въезд иностранцев из Китая через аэропорты

МИД РФ обязали уведомить Китай и другие государства, интересы которых могут быть затронуты распоряжением, о введенных ограничениях. Ограничения не коснутся граждан государств — членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России. Властям в регионах предписано провести разъяснительную работу с населением.