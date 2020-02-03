Россия ввела ограничения на въезд иностранцев из Китая через аэропорты
Въезд иностранных граждан с территории Китая в Россию временно ограничен с 4 февраля в пограничных пунктах пропуска во всех аэропортах страны, кроме «Шереметьево». Ограничения вводятся для предупреждения распространения коронавируса, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
Согласно тексту распоряжения, въезд ограничивается с 00:00 по московскому времени 4 февраля. Контроль за ограничением въезда поручается Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором. Ограничения вводятся в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, кроме пункта пропуска в аэропорту «Шереметьево».
МИД РФ обязали уведомить Китай и другие государства, интересы которых могут быть затронуты распоряжением, о введенных ограничениях. Ограничения не коснутся граждан государств — членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России. Властям в регионах предписано провести разъяснительную работу с населением.
Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Число зараженных в Китае превысило 17 000 человек, из которых свыше 400 погибли. Заболевание выявили еще в 23 странах, включая Россию, где зафиксировано два случая заражения вирусом.