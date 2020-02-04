Минобороны предупредило о подготовке провокации с химоружием в Сирии
Минобороны России предупредило о готовящейся провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии. О ней в российский центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщили местные жители, говорится в сообщении министерства.
По полученным Минобороны данным, в Идлибской зоне деэскалации «представители организации «Белые каски» при поддержке террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят провокацию с использованием отравляющих веществ». Для этого в населенный пункт в 11 км от Алеппо уже прибыла группа из 15 представителей «Белых касок». Ее возглавляет Махи ад-Дин аль-Ам. Он имеет опыт съемки постановочных кадров якобы «химатаки» 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.
В сообщении уточняется, что новую «химатаку» планируется инсценировать в Маарет-эль-Артик с участием массовки 200 родственников боевиков, в том числе детей, вывезенных с южных провинций Сирии. На место доставлено около 400 литров химического раствора. «Готовые видеосюжеты должны быть опубликованы на информационных ресурсах «Белых касок» в социальных сетях для подхвата ведущими западными и арабскими СМИ», — говорится в сообщении Минобороны.
Российский центр примирения враждующих сторон призвал участников провокации отказаться от своих планов. К турецкой стороне он обратился с просьбой оказать давление на боевиков в подконтрольном ей секторе Идлибской зоны. В апреле 2018 г. «Белые каски» публиковали видео якобы имевшей место химической атаки в госпитале Думы. По данным организации, тогда жертвами атаки с использованием отравляющих веществ стали около 70 человек. Россия и власти Сирии настаивали, что ролик «Белых касок» был сфабрикован.