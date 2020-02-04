Минобороны предупредило о подготовке провокации с химоружием в Сирии

Российский центр примирения враждующих сторон призвал участников провокации отказаться от своих планов. К турецкой стороне он обратился с просьбой оказать давление на боевиков в подконтрольном ей секторе Идлибской зоны. В апреле 2018 г. «Белые каски» публиковали видео якобы имевшей место химической атаки в госпитале Думы. По данным организации, тогда жертвами атаки с использованием отравляющих веществ стали около 70 человек. Россия и власти Сирии настаивали, что ролик «Белых касок» был сфабрикован.