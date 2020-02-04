Путин заявил, что предложил изменить Конституцию не для продления своих полномочий

Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по тем сферам, в которых они являются специалистами и чувствуют, что можно сделать, чтобы ситуацию улучшить. То же самое с теми поправками, которые я предложил. Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны работать.

Владимир Путин Президент России