Путин заявил, что предложил изменить Конституцию не для продления своих полномочий
Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия. По его словам, выборы главы государства должны проходить «на альтернативной основе».
Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по тем сферам, в которых они являются специалистами и чувствуют, что можно сделать, чтобы ситуацию улучшить. То же самое с теми поправками, которые я предложил. Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны работать.
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, «так как некоторые вещи не работают так, как должны», отметил президент. Голосование по поправкам, по мнению Путина, будет высшей формой демократии. Чем более широкой будет дискуссия о поправках, тем более народным будет Основной закон страны, сказал он.
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Законопроект о поправках был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Госдума одобрила документ в первом чтении 23 января, после этого депутатам дали две недели на рассмотрение поправок, второе чтение должно было состояться 11 февраля. Новая дата второго чтения пока неизвестна.