Бывший тренер футбольного ЦСКА возглавит комитет Госдумы

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев играл в сборных СССР по футболу с 1978 по 1983 г. С 1986 по 2013 г. Газзаев был наставником клубов Советского Союза, России и Украины, шесть лет своей тренерской карьеры он посвятил московскому ЦСКА. Под руководством Газзаева ЦСКА завоевал Кубок УЕФА и четырежды становился чемпионом России.