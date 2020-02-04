Бывший тренер футбольного ЦСКА возглавит комитет Госдумы
Футболист и заслуженный тренер России Валерий Газзаев назначен главой комитета Госдумы по делам национальностей, передает «Интерфакс». Депутаты утвердили кандидатуру справедливоросса Газзаева на пост, освобожденный его однопартийцем Олегом Николаевым: последний 30 января был назначен врио губернатора Чувашии. Одновременно депутаты лишили Николаева депутатских полномочий.
Газзаев заявил, что думский комитет под его руководством продолжит законодательную работу, направленную на «сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России».
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев играл в сборных СССР по футболу с 1978 по 1983 г. С 1986 по 2013 г. Газзаев был наставником клубов Советского Союза, России и Украины, шесть лет своей тренерской карьеры он посвятил московскому ЦСКА. Под руководством Газзаева ЦСКА завоевал Кубок УЕФА и четырежды становился чемпионом России.