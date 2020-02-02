Политика

Песков объяснил отставку главы Чувашии

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева проявлением неуважения к людям с его стороны. Об этом представитель Кремля сказал в эфире телеканала «Россия 1» (его цитирует «Интерфакс»).

По словам Пескова, президент Владимир Путин неоднократно говорил, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. «В его глазах это нечто абсолютно неприемлемое», — подчеркнул пресс-секретарь.

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события»

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Путин 30 января отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат от «Справедливой России» Олег Николаев.

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Причиной отставки Игнатьева стало его неэтичное поведение. На прошлой неделе он во время вручения местному управлению МЧС новой аварийно-спасательной техники вынудил одного из офицеров подпрыгнуть за ключами от автомобиля. Видео с инцидентом распространили местные СМИ. А за несколько дней до этого Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати заявил о том, что журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть, «надо мочить».

Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. До этого он на протяжении восьми лет занимал пост министра сельского хозяйства региона.

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