Песков объяснил отставку главы Чувашии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева проявлением неуважения к людям с его стороны. Об этом представитель Кремля сказал в эфире телеканала «Россия 1» (его цитирует «Интерфакс»).
По словам Пескова, президент Владимир Путин неоднократно говорил, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. «В его глазах это нечто абсолютно неприемлемое», — подчеркнул пресс-секретарь.
«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события»
Путин 30 января отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат от «Справедливой России» Олег Николаев.
Причиной отставки Игнатьева стало его неэтичное поведение. На прошлой неделе он во время вручения местному управлению МЧС новой аварийно-спасательной техники вынудил одного из офицеров подпрыгнуть за ключами от автомобиля. Видео с инцидентом распространили местные СМИ. А за несколько дней до этого Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати заявил о том, что журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть, «надо мочить».
Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. До этого он на протяжении восьми лет занимал пост министра сельского хозяйства региона.