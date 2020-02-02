Песков объяснил отставку главы Чувашии

Причиной отставки Игнатьева стало его неэтичное поведение. На прошлой неделе он во время вручения местному управлению МЧС новой аварийно-спасательной техники вынудил одного из офицеров подпрыгнуть за ключами от автомобиля. Видео с инцидентом распространили местные СМИ. А за несколько дней до этого Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати заявил о том, что журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть, «надо мочить».