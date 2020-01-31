Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Ведомости

Правительство Чувашии ушло в отставку после смены главы республики. Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности руководителя региона Олег Николаев. «Я подписал сегодня указ об отставке правительства», – приводит его слова ТАСС.

На официальном портале органов власти Чувашии и сайте главы республики на момент публикации документа не было.

Накануне президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат от «Справедливой России» Николаев.

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Причиной отставки Игнатьева стало его неэтичное поведение. На прошлой неделе он во время вручения местному управлению МЧС новой аварийно-спасательной техники вынудил одного из офицеров подпрыгнуть за ключами от автомобиля. Видео с инцидентом распространили местные СМИ. А за несколько дней до этого Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати заявил о том, что журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть, «надо мочить».

Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. До этого он на протяжении восьми лет занимал пост министра сельского хозяйства региона.

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