Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после смены главы республики. Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности руководителя региона Олег Николаев. «Я подписал сегодня указ об отставке правительства», – приводит его слова ТАСС.
На официальном портале органов власти Чувашии и сайте главы республики на момент публикации документа не было.
Накануне президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат от «Справедливой России» Николаев.
Причиной отставки Игнатьева стало его неэтичное поведение. На прошлой неделе он во время вручения местному управлению МЧС новой аварийно-спасательной техники вынудил одного из офицеров подпрыгнуть за ключами от автомобиля. Видео с инцидентом распространили местные СМИ. А за несколько дней до этого Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати заявил о том, что журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть, «надо мочить».
Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. До этого он на протяжении восьми лет занимал пост министра сельского хозяйства региона.