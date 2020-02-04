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РБК: Бывший вице-премьер Ольга Голодец будет работать в Сбербанке

Ведомости

Бывший вице-премьер Ольга Голодец получит должность в Сбербанке, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По их информации, Голодец будет отвечать за социальные и медицинские программы Сбербанка.

Голодец с 2018 г. на посту вице-премьера курировала в правительстве Дмитрия Медведева вопросы культуры, спорта и туризма. В новый состав правительства, собранный в январе премьером Михаилом Мишустиным, Голодец не вошла.

С 1999 по 2008 г. Голодец отвечала за социальные программы «Норникеля», с 2006 г. – занимала должность негосударственного пенсионного фонда «Норникеля». В состав правительства Голодец перешла в 2012 г., покинув должность заместителя мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения. В первом составе правительства Медведева Голодец отвечала за социальную политику, здравоохранение и образование.

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