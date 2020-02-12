В почтовых отделениях в Нидерландах произошли взрывы
Утром 12 февраля в почтовом отделении в деловом центре недалеко от центра Амстердама произошел взрыв, сообщает местная полиция в Twitter. По предварительным данным, взрывчатка находилась в одном из писем. Пострадавших нет. Другие детали полиция не приводит.
По адресу, где произошел взрыв, зарегистрированы четыре компании, сообщает De Telegraaf со ссылкой на данные торговой палаты.
Вскоре после происшествия в Амстердаме взрыв прогремел в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов, отмечает издание. Там тоже обошлось без жертв и пострадавших.
В Керкраде взрыв произошел в почтовом сортировочном центре, уточняет NRC Handelsblad. Полиция пока не связывает эти инциденты, говорится в сообщении.
Как отмечает издание, за последние два месяца письма с взрывчаткой были доставлены нескольким компаниям. Например, такое письмо поступило в отель Okura в Амстердаме, в Утрехте и Роттердаме конверты со взрывчаткой получили автозаправочные станции. Во всех случаях взрывов удалось избежать.