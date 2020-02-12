В почтовых отделениях в Нидерландах произошли взрывы

Как отмечает издание, за последние два месяца письма с взрывчаткой были доставлены нескольким компаниям. Например, такое письмо поступило в отель Okura в Амстердаме, в Утрехте и Роттердаме конверты со взрывчаткой получили автозаправочные станции. Во всех случаях взрывов удалось избежать.