У заминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус

В опубликованном видео Харирчи сказал, что заражен, но чувствует себя неплохо. Он надеется, что вскоре сможет продолжит информировать [о ситуации со здравоохранением в стране]. Он также выразил уверенность, что победит вирус. По данным National Post, сейчас замминистра находится на карантине.