У заминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что болен коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter иранским журналистом Абасом Аслани.
В опубликованном видео Харирчи сказал, что заражен, но чувствует себя неплохо. Он надеется, что вскоре сможет продолжит информировать [о ситуации со здравоохранением в стране]. Он также выразил уверенность, что победит вирус. По данным National Post, сейчас замминистра находится на карантине.
О первых случаях заражения коронавирусом в Иране стало известно 19 февраля. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, в стране 95 заболевших, 15 умерших, сообщает Агентство новостей Исламской Республики (IRNA). Из-за распространения коронавируса власти Армении на две недели перекрыли границу с Ираном, заявил 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее границу с Ираном закрыла Турция.