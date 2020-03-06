Путин: новая Конституция не позволит раскачивать ситуацию в стране

«Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в которое мы не хотим возвращаться», — сказал Путин. По словам президента, вернуться в «годы тяжелых испытаний для граждан» никто не хочет.«Многие из вас были свидетелями тех тяжелых событий. Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, в нашем будущем, вернее», — отметил Путин.