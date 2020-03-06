Путин: новая Конституция не позволит раскачивать ситуацию в стране
Новая Конституция России должна предотвратить попытки раскачать ситуацию в стране. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, посвященной предстоящему второму чтению законопроекта о поправках в Конституцию.
«Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в которое мы не хотим возвращаться», — сказал Путин. По словам президента, вернуться в «годы тяжелых испытаний для граждан» никто не хочет.«Многие из вас были свидетелями тех тяжелых событий. Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, в нашем будущем, вернее», — отметил Путин.
«Просил бы вас поддержать разъяснительную, просветительскую работу и по линии ваших партий, и по линии сторонников, особенно в СМИ, интернете, личных встречах», — сказал Путин, обращаясь к руководителям фракций в Госдуме. Он добавил, что значительная часть поправок, внесенная депутатами «найдет свое отражение в итоговой редакции законопроекта». При этом президент попросил депутатов «не перегружать предложениями» поправки, второе чтение законопроекта о которых должно пройти 10 марта.
2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении конституции. В варианте ко второму чтению предлагается внести в новую редакцию упоминания о Боге, русском языке как «языке государствообразующего народа», о браке как союзе мужчины и женщины. Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.