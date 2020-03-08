Власти Италии закрыли Ломбардию и еще 14 провинций на карантин

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на 8 марта подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и выезд, а также передвижения внутри региона Ломбардия и еще в 14 провинциях Венето, Эмилии-Романьи, Марке и Пьемонта. Об этом сообщает агентство ASNA со ссылкой на документ. Меры вводятся в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.