Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. «Это очень сложно. Очень», – сказал Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian. «Знаете, говорят – "идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», – продолжил президент. По его словам, сам факт того, что им с Путиным удалось сесть за стол переговоров, договориться об обмене удерживаемыми лицами, – это уже достижение.