Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. «Это очень сложно. Очень», – сказал Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian. «Знаете, говорят – "идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», – продолжил президент. По его словам, сам факт того, что им с Путиным удалось сесть за стол переговоров, договориться об обмене удерживаемыми лицами, – это уже достижение.
Украина и Россия могут быть партнерами, считает Зеленский. Но Путина он «не чувствует как партнера».
Во время переговоров в Париже, когда состоялась первая и пока единственная встреча президентов России и Украины, Путин все время апеллировал к минским договоренностям, рассказал Зеленский: «Мои предложения были связаны с тем, чтобы немного изменить "Минск". Он говорил: "Но в "Минске" написано так, так и так».
Зеленский пояснил, что для него первостепенной задачей является прекращение огня в Донбассе, а Путин и западные партнеры по «нормандскому формату» больше уделяют внимания вопросам выборов и границы.