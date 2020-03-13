СМИ сообщили об обнаружении у президента Бразилии коронавируса

По данным на 13 марта, в Бразилии выявлено около 100 случаев заболевания коронавирусом. Среди заразившихся — пресс-секретарь президента Бразилии Фабио Вайнгаретен. Президент Бразилии и члены его делегации, в составе которой был Вайнгаретен, 8 марта посетили с рабочим визитом президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп заявил, что не общался близко с пресс-секретарем Бразилии. Американский лидер отказался сделать тест на коронавирус, так как у него есть более важные дела.