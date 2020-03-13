СМИ сообщили об обнаружении у президента Бразилии коронавируса
У президента Бразилии Жаира Болсонару выявили коронавирус нового типа Covid-2019, сообщает Jornal O Dia со ссылкой на источники. Факт заражения подтвержден положительным результатом теста, уточнили источники.
Накануне бразильский лидер выступил с видеообращением к нации. Перед камерами он появился в медицинской маске. Болсонару заявил, что ожидает результатов теста на коронавирус, отмечает Jornal O Dia. По данным издания, с утра 13 марта президент не выходит с территории официальной резиденции Паласио-да-Альворада. Сын главы государства Эдуардо Болсонару сообщил в Twitter, что администрация президента ожидает результатов второго теста.
По данным на 13 марта, в Бразилии выявлено около 100 случаев заболевания коронавирусом. Среди заразившихся — пресс-секретарь президента Бразилии Фабио Вайнгаретен. Президент Бразилии и члены его делегации, в составе которой был Вайнгаретен, 8 марта посетили с рабочим визитом президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп заявил, что не общался близко с пресс-секретарем Бразилии. Американский лидер отказался сделать тест на коронавирус, так как у него есть более важные дела.