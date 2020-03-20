Трамп объявил о намерении вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке

Благодаря сланцевой революции нефтедобыча в США достигла почти 13 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК вместе с Россией и другими не входящими в картель нефтедобытчиками несколько лет ограничивали производство, чтобы удержать цены после обвала в 2014–2016 гг. Но в марте сделка ОПЕК+ распалась: Россия не согласилась уменьшать добычу еще больше, как предлагала Саудовская Аравия. После этого цены на нефть рухнули: цена WTI на торгах 18 марта падала до $20,06 за баррель, Brent – до $24,52.