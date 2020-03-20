Трамп объявил о намерении вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке
Власти США намерены вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, передает Reuters.
«В нужное время я вмешаюсь», — сказал Трамп. По его словам, у США «есть серьезные рычаги влияния на ситуацию», но пока они пытаются найти «нечто среднее» для позиции в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравии. По оценке американского президента, падение цен на нефтяном рынке «разорительно для России» и «очень плохо для Саудовской Аравии». «Они борются по поводу цены и (объемов) добычи», — сказал Трамп, имея в виду власти Саудовской Аравии.
Неназванные источники в Белом доме рассказали The Wall Street Journal, что администрация Трампа намерена оказать дипломатическое давление на Саудовскую Аравию и санкционное — на Россию. Она рассчитывает этими мерами принудить власти обеих стран к сокращению объемов добычи нефти. Ранее США ввели санкции в отношении строящегося газопровода Nord Streem 2 и сбытового подразделения «Роснефти» в Венесуэле. Эксперты отмечают, что одной из целей увеличения добычи может быть сланцевая нефтедобыча в самих США.
Благодаря сланцевой революции нефтедобыча в США достигла почти 13 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК вместе с Россией и другими не входящими в картель нефтедобытчиками несколько лет ограничивали производство, чтобы удержать цены после обвала в 2014–2016 гг. Но в марте сделка ОПЕК+ распалась: Россия не согласилась уменьшать добычу еще больше, как предлагала Саудовская Аравия. После этого цены на нефть рухнули: цена WTI на торгах 18 марта падала до $20,06 за баррель, Brent – до $24,52.