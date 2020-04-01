Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Заемщик может попросить об отсрочке на срок до шести месяцев, если его доходы за последний месяц снизились по сравнению со средним показателем прошлого года на 30 и более процентов. Для того чтобы получить отсрочку, достаточно просто позвонить в банк. На предоставление документов у заемщика будет 90 дней с момента обращения. Отсрочку по кредиту также могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей, перечень которых определит правительство.