Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Заемщик может попросить об отсрочке на срок до шести месяцев, если его доходы за последний месяц снизились по сравнению со средним показателем прошлого года на 30 и более процентов. Для того чтобы получить отсрочку, достаточно просто позвонить в банк. На предоставление документов у заемщика будет 90 дней с момента обращения. Отсрочку по кредиту также могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей, перечень которых определит правительство.
Во время каникул банкам нельзя начислять пени и штрафы, запрещено требовать досрочных выплат. Заемщик в свою очередь имеет право досрочно погасить кредит.
Дать возможность отсрочить платежи по потребительским и ипотечным кредитам из-за снижения дохода в ситуации распространения коронавируса банки призвал президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации. Это одна из мер поддержки населения и бизнеса, объявленная президентом из-за распространения коронавируса.
Еще до выступления президента ряд крупнейших банков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и Райффайзенбанк – заявили, что готовы предоставить каникулы своим заемщикам. Но отсрочку они хотят предоставлять только после рассмотрения документов.