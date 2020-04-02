Привезенные Ан-124 защитные средства из России помогут врачам в Нью-Йорке
Доставленные в США защитные средства и медицинское оборудование предназначаются для помощи врачам в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналистам первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
Самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России прилетел в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди в 23:06 по московскому времени в среду, 1 апреля. О помощи договорились в телефонном разговоре президенты России и США в понедельник, 30 марта. Как рассказал встречавший грузовой лайнер Полянский, самолет в основном заполнен медицинскими масками и другой защитной одеждой для врачей.
По словам, Полянского, коронавирусная инфекция стала «общим врагом, которого необходимо победить, как можно быстрее» (здесь и далее цитаты по ТАСС). Он добавил, что прибывшая из России помощь — «это хороший вклад» в борьбе с коронавирусом в Нью-Йорке. Распределением помощи по конкретным больницам займутся местные власти. Зампостпреда при ООН добавил, что если потребуется, то Россия пришлет дополнительную помощь в США.
Число жертв коронавируса, по последним данным университета Джона Хопкинса достигло 5 116, более 1,5 тыс. из них умерли в городе Нью-Йорке. Единственный штат, где пока не сообщалось ни об одном случае смерти, — Вайоминг. Всего в США насчитывается 215 417 случаев заражения вирусом. Это самый высокий показатель в мире. 8,5 тыс. человек в США полностью выздоровели после COVID-19.