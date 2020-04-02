Привезенные Ан-124 защитные средства из России помогут врачам в Нью-Йорке

По словам, Полянского, коронавирусная инфекция стала «общим врагом, которого необходимо победить, как можно быстрее» (здесь и далее цитаты по ТАСС). Он добавил, что прибывшая из России помощь — «это хороший вклад» в борьбе с коронавирусом в Нью-Йорке. Распределением помощи по конкретным больницам займутся местные власти. Зампостпреда при ООН добавил, что если потребуется, то Россия пришлет дополнительную помощь в США.