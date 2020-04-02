США назвали условие снятия санкций с «дочки» «Роснефти»

США пытаются узнать больше о компании, которая получила активы «Роснефти» в Венесуэле, говорил Абрамс 31 марта. «Мы хотим узнать, чем она займется, будет ли выполнять 100% от того, что делала "Роснефть", или же меньше», – говорил он во вторник (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что продажа венесуэльской нефти не покрывает затрат на ее добычу и что бывшие трейдинговые подразделения «Роснефти» теряют деньги на попытках продать сырье.