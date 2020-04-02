США назвали условие снятия санкций с «дочки» «Роснефти»
Санкции США с трейдинговой «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading должны быть сняты, если будет доказано, что компания больше не имеет отношения к Венесуэле, передает «РИА Новости» слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса. «Я пока не знаю, так ли это», – отметил Абрамс.
18 февраля США ввели санкции в отношении Rosneft Trading из-за торговли венесуэльской нефтью. В марте в санкционный список попала другая «дочка» «Роснефти» – TNK Trading International: управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США считает, что ей перешли грузы Rosneft Trading. 28 марта «Роснефть» объявила, что продает свои доли в венесуэльских предприятиях компании, на 100% принадлежащей правительству России. «Роснефть» не упоминала название компании, однако в тот же день Росимущество учредило АО «Росзарубежнефть» с уставным капиталом в 322,745 млрд руб. Гендиректором «Росзарубежнефти», по данным «СПАРК-Интерфакса», указан Николай Александрович Рыбчук – полный тезка бывшего военного атташе России и представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Анголе.
США пытаются узнать больше о компании, которая получила активы «Роснефти» в Венесуэле, говорил Абрамс 31 марта. «Мы хотим узнать, чем она займется, будет ли выполнять 100% от того, что делала "Роснефть", или же меньше», – говорил он во вторник (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что продажа венесуэльской нефти не покрывает затрат на ее добычу и что бывшие трейдинговые подразделения «Роснефти» теряют деньги на попытках продать сырье.