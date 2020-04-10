Путин, Трамп и Сауд подтвердили настрой на общие действия по нефти

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме рассказал, что провел «хороший разговор». «Посмотрим, что получится», — сказал президент США, добавив, что страны ОПЕК+ «приближаются к достижению договоренностей». Ранее Reuters сообщил со ссылкой на заявление организации, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне. С июля по декабрь сокращение составит 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 г. по апрель 2022 г. — 6 млн баррелей в сутки. Однако переговоры не завершились на момент публикации (3:10 мск).