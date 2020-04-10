Путин, Трамп и Сауд подтвердили настрой на общие действия по нефти
Общий настрой на координацию действий на нефтяном рынке подтвердился в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что лидеры США, России и Саудовской Аравии обсудили положение дел на рынках нефти с учетом переговоров на заседании ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики G20. «Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», — отмечается в сообщении.
Дональд Трамп на брифинге в Белом доме рассказал, что провел «хороший разговор». «Посмотрим, что получится», — сказал президент США, добавив, что страны ОПЕК+ «приближаются к достижению договоренностей». Ранее Reuters сообщил со ссылкой на заявление организации, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне. С июля по декабрь сокращение составит 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 г. по апрель 2022 г. — 6 млн баррелей в сутки. Однако переговоры не завершились на момент публикации (3:10 мск).
Участники соглашения ОПЕК+ вернулись за стол переговоров через месяц после того, как не смогли договорится об условиях продления этой сделки. Соглашение распалось в конце марта 2020 г. В результате нефть Brent подешевела вдвое с начала года. Договоренности ОПЕК+ позволили сдерживать объемы добычи в течение трех лет и держать мировые цены на нефть на уровне около $60 за баррель.