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Путин, Трамп и Сауд подтвердили настрой на общие действия по нефти

Ведомости

Общий настрой на координацию действий на нефтяном рынке подтвердился в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что лидеры США, России и Саудовской Аравии обсудили положение дел на рынках нефти с учетом переговоров на заседании ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики G20. «Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», — отмечается в сообщении.

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме рассказал, что провел «хороший разговор». «Посмотрим, что получится», — сказал президент США, добавив, что страны ОПЕК+ «приближаются к достижению договоренностей». Ранее Reuters сообщил со ссылкой на заявление организации, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне. С июля по декабрь сокращение составит 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 г. по апрель 2022 г. — 6 млн баррелей в сутки. Однако переговоры не завершились на момент публикации (3:10 мск).

Участники соглашения ОПЕК+ вернулись за стол переговоров через месяц после того, как не смогли договорится об условиях продления этой сделки. Соглашение распалось в конце марта 2020 г. В результате нефть Brent подешевела вдвое с начала года. Договоренности ОПЕК+ позволили сдерживать объемы добычи в течение трех лет и держать мировые цены на нефть на уровне около $60 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных