ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок

Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации. Ценность и чувствительность для людей собираемых данных крайне высока, указывали юристы. Как сообщил газете председатель комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям Станислав Пугинский, до сих пор неизвестно, готовила ли мэрия Москвы модели угроз и техническое задание на создание информационной системы и были ли эти данные направлены на рассмотрение в ФСБ.