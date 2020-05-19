ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок
Федеральная служба безопасности (ФСБ) должна согласовывать разработку систем мониторинга, отслеживающих соблюдение условий изоляции в период эпидемии коронавируса и проверять их на наличие угроз. Такую проверку в ФСБ готовы выполнять в недельный срок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на межведомственную переписку и экспертов Ассоциации юристов России.
ФСБ поддерживает требования «должной защищенности» систем мониторинга поведения россиян, следует из письма руководителя научно-технической службы ФСБ Эдуарда Черновольцева в Минкомсвязи. Ранее эти требования изложило в своем заключении московское отделение Ассоциации юристов России. В письме отмечается, что служба готова изучать такие системы в недельный срок для согласования технических заданий и моделей угроз безопасности информации.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в ответ на запрос Минкомсвязи по поводу письма ассоциации отметило, что к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) относятся системы мониторинга, которые принадлежат госорганам, учреждениям или лицам, которые осуществляют деятельность в областях, указанных в федеральном законе «О безопасности КИИ». Среди них, в частности, информационные системы в сфере здравоохранения и транспорта, напоминает директор Deloitte Legal в СНГ Екатерина Портман. Роскомнадзор после заключения ассоциации направил запрос в департамент информационных технологий Москвы об условиях обработки и использования полученных через приложение «Социальный мониторинг» персональных данных. Их по достижении целей обработки необходимо уничтожить, говорится в письме Роскомнадзора.
Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации. Ценность и чувствительность для людей собираемых данных крайне высока, указывали юристы. Как сообщил газете председатель комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям Станислав Пугинский, до сих пор неизвестно, готовила ли мэрия Москвы модели угроз и техническое задание на создание информационной системы и были ли эти данные направлены на рассмотрение в ФСБ.