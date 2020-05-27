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Путин попросил Собянина направить московских врачей в регионы

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Президент Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина как можно скорее направить бригады московских медицинских работников в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край, а также во Владимирскую и Псковскую области. Президент также попросил мэра направить регионам часть накопленного в Москве резерва лекарств. Помощь регионам Путин и Собянин обсудили на рабочей встрече в режиме видеоконференции, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Москва, которая первой столкнулась с масштабной эпидемией, в самый напряженный период привлекала в том числе специалистов из других регионов, а также сформировала серьезные запасы медицинской техники, оборудования, лекарств. Вы сделали это в том числе на случай самого тяжелого развития ситуации. К счастью, уже очевидно, что такие сценарии удалось предотвратить»

Владимир Путин
президент России

Собянин в ответ на просьбу Путина сообщил, что в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край бригады московских врачей поедут уже сегодня и завтра, а в Псковскую и Владимирскую области врачей направят в ближайшее время. Кроме врачей Москва направит регионам средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ и медикаменты, сказал мэр.

В Москве последние 10 дней выявляют за сутки менее 4000 новых заболевших COVID-19, а сегодня был зафиксирован минимальный суточный прирост заболевших с 23 апреля (более чем за месяц) ‒ 2140 случаев заражения.

Ранее по теме: Собянин предложил разрешить москвичам с 1 июня гулять по графику

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных