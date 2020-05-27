Путин попросил Собянина направить московских врачей в регионы

«Москва, которая первой столкнулась с масштабной эпидемией, в самый напряженный период привлекала в том числе специалистов из других регионов, а также сформировала серьезные запасы медицинской техники, оборудования, лекарств. Вы сделали это в том числе на случай самого тяжелого развития ситуации. К счастью, уже очевидно, что такие сценарии удалось предотвратить»

Владимир Путин президент России