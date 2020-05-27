Путин попросил Собянина направить московских врачей в регионы
Президент Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина как можно скорее направить бригады московских медицинских работников в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край, а также во Владимирскую и Псковскую области. Президент также попросил мэра направить регионам часть накопленного в Москве резерва лекарств. Помощь регионам Путин и Собянин обсудили на рабочей встрече в режиме видеоконференции, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Москва, которая первой столкнулась с масштабной эпидемией, в самый напряженный период привлекала в том числе специалистов из других регионов, а также сформировала серьезные запасы медицинской техники, оборудования, лекарств. Вы сделали это в том числе на случай самого тяжелого развития ситуации. К счастью, уже очевидно, что такие сценарии удалось предотвратить»
Собянин в ответ на просьбу Путина сообщил, что в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край бригады московских врачей поедут уже сегодня и завтра, а в Псковскую и Владимирскую области врачей направят в ближайшее время. Кроме врачей Москва направит регионам средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ и медикаменты, сказал мэр.
В Москве последние 10 дней выявляют за сутки менее 4000 новых заболевших COVID-19, а сегодня был зафиксирован минимальный суточный прирост заболевших с 23 апреля (более чем за месяц) ‒ 2140 случаев заражения.