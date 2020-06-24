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Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

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Президент Владимир Путин сказал, что в его окружении не может быть людей, которые не верят в Россию. «Просто исключено», – сказал он лауреатам государственных премий, кадры с мероприятия показал канал «Россия-24».

Путин сказал лауреатам о своем окружении за бокалом шампанского, после награждения государственными премиями. Церемония, традиционно проходящая 12 июня, в 2020 г. прошла 24 июня: 12 июня проходило награждение Героев труда, не состоявшееся 1 мая из-за распространения коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин доволен выстроенной им системой. По его словам, чиновники «руководствуются гораздо более высокими соображениями» – в частности, работой на государство и служение Родине, – чем интересом к сменяемости или несменяемости власти президента. При этом Песков признал, что не все госслужащие разделяют эти настроения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных