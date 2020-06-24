Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Президент Владимир Путин сказал, что в его окружении не может быть людей, которые не верят в Россию. «Просто исключено», – сказал он лауреатам государственных премий, кадры с мероприятия показал канал «Россия-24».
Путин сказал лауреатам о своем окружении за бокалом шампанского, после награждения государственными премиями. Церемония, традиционно проходящая 12 июня, в 2020 г. прошла 24 июня: 12 июня проходило награждение Героев труда, не состоявшееся 1 мая из-за распространения коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин доволен выстроенной им системой. По его словам, чиновники «руководствуются гораздо более высокими соображениями» – в частности, работой на государство и служение Родине, – чем интересом к сменяемости или несменяемости власти президента. При этом Песков признал, что не все госслужащие разделяют эти настроения.