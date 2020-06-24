Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин доволен выстроенной им системой. По его словам, чиновники «руководствуются гораздо более высокими соображениями» – в частности, работой на государство и служение Родине, – чем интересом к сменяемости или несменяемости власти президента. При этом Песков признал, что не все госслужащие разделяют эти настроения.