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ЦИК закончил подсчет 100% бюллетеней по России

Ведомости

Центризбирком закончил подсчет 100% бюллетеней по России. За поправки к Конституции проголосовали 77,92% избирателей, против – 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 64,99%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. При этом в Москве и Нижегородской области в эти дни можно было проголосовать онлайн. В обоих регионах за проведение электронного голосования отвечают специально созданные избирательные комиссии. Проголосовать очно на избирательном участке россияне могли только 1 июля, этот день был объявлен выходным.

Ключевое положение поправок, вынесенных на голосование, позволит действующему президенту Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост президента. В числе других поправок – расширение полномочий Федерального собрания, запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, а также закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины.

Ранее по теме: Как прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных