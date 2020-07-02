ЦИК закончил подсчет 100% бюллетеней по России

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. При этом в Москве и Нижегородской области в эти дни можно было проголосовать онлайн. В обоих регионах за проведение электронного голосования отвечают специально созданные избирательные комиссии. Проголосовать очно на избирательном участке россияне могли только 1 июля, этот день был объявлен выходным.