ЦИК закончил подсчет 100% бюллетеней по России
Центризбирком закончил подсчет 100% бюллетеней по России. За поправки к Конституции проголосовали 77,92% избирателей, против – 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 64,99%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. При этом в Москве и Нижегородской области в эти дни можно было проголосовать онлайн. В обоих регионах за проведение электронного голосования отвечают специально созданные избирательные комиссии. Проголосовать очно на избирательном участке россияне могли только 1 июля, этот день был объявлен выходным.
Ключевое положение поправок, вынесенных на голосование, позволит действующему президенту Владимиру Путину повторно баллотироваться на пост президента. В числе других поправок – расширение полномочий Федерального собрания, запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, а также закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины.