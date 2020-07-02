Кремль назвал одну из причин протестного голосования в Ненецком автономном округе
Голосование против поправок к Конституции в Ненецком автономном округе (НАО) не говорит о недоверии президенту Владимиру Путину, а объясняется рядом других факторов, важных жителям региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов (планы властей НАО и Архангельской области ранее встретили протестами в НАО. – «Ведомости») была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результаты», – пояснил Песков.
В целом, если проецировать голосование в НАО на общее количество избирателей по стране, то количество избирателей, голосовавших «против» в НАО, весьма незначительное, обратил внимание представитель Кремля. «Хотя это позиция, которую заняли эти люди. И, безусловно, хотя они находятся в абсолютном меньшинстве, но они имеют на это право. В этом и суть голосования», – сказал он.
Песков также пообещал, что Кремль не будет устраивать «разбор полетов» регионам, показавшим наименьшую явку на общероссийское голосование по поправкам к Конституции. «Об этом не может быть и речи», – добавил Песков. «Никакой заказной явки или заказного результата нет и не было. Наоборот, основным критерием, обязательным для соблюдения для всех, была предельная чистота и транспарентность голосования», – заключил он.
За поправки к Конституции на общероссийском голосовании проголосовали 77,92% россиян, 21,27% избирателей высказались против. Явка составила 67,97%.