Кремль назвал одну из причин протестного голосования в Ненецком автономном округе

В целом, если проецировать голосование в НАО на общее количество избирателей по стране, то количество избирателей, голосовавших «против» в НАО, весьма незначительное, обратил внимание представитель Кремля. «Хотя это позиция, которую заняли эти люди. И, безусловно, хотя они находятся в абсолютном меньшинстве, но они имеют на это право. В этом и суть голосования», – сказал он.