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Кремль назвал одну из причин протестного голосования в Ненецком автономном округе

Ведомости

Голосование против поправок к Конституции в Ненецком автономном округе (НАО) не говорит о недоверии президенту Владимиру Путину, а объясняется рядом других факторов, важных жителям региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов (планы властей НАО и Архангельской области ранее встретили протестами в НАО. – «Ведомости») была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результаты», – пояснил Песков.

В целом, если проецировать голосование в НАО на общее количество избирателей по стране, то количество избирателей, голосовавших «против» в НАО, весьма незначительное, обратил внимание представитель Кремля. «Хотя это позиция, которую заняли эти люди. И, безусловно, хотя они находятся в абсолютном меньшинстве, но они имеют на это право. В этом и суть голосования», – сказал он.

Песков также пообещал, что Кремль не будет устраивать «разбор полетов» регионам, показавшим наименьшую явку на общероссийское голосование по поправкам к Конституции. «Об этом не может быть и речи», – добавил Песков. «Никакой заказной явки или заказного результата нет и не было. Наоборот, основным критерием, обязательным для соблюдения для всех, была предельная чистота и транспарентность голосования», – заключил он.

За поправки к Конституции на общероссийском голосовании проголосовали 77,92% россиян, 21,27% избирателей высказались против. Явка составила 67,97%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных