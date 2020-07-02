Путин пообещал оправдать доверие голосовавших за поправки в Конституцию

Среди изменений, которые вступят в силу, есть «и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности» страны, уточнил Путин. Президент также отметил, что понимает тех, кто проголосовал против: «У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, многие живут еще очень трудно и сложно».