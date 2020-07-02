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Путин пообещал оправдать доверие голосовавших за поправки в Конституцию

Ведомости

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за внесение правок в Конституцию. «Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие», – сказал президент. Он добавил, что «неоднократно говорил о необходимости принятия поправок» в Конституцию.

Среди изменений, которые вступят в силу, есть «и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности» страны, уточнил Путин. Президент также отметил, что понимает тех, кто проголосовал против: «У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, многие живут еще очень трудно и сложно».

При этом результаты российского голосования, по его словам, показывают, что «подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше», и «так называемое расширенное правительство – от муниципалитетов до президента – обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей».

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1 июня прошло всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. По данным Центризбиркома, после подсчета 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных