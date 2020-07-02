Путин пообещал оправдать доверие голосовавших за поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за внесение правок в Конституцию. «Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие», – сказал президент. Он добавил, что «неоднократно говорил о необходимости принятия поправок» в Конституцию.
Среди изменений, которые вступят в силу, есть «и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности» страны, уточнил Путин. Президент также отметил, что понимает тех, кто проголосовал против: «У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, многие живут еще очень трудно и сложно».
При этом результаты российского голосования, по его словам, показывают, что «подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше», и «так называемое расширенное правительство – от муниципалитетов до президента – обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей».
1 июня прошло всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. По данным Центризбиркома, после подсчета 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%.