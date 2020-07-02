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Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

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Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против. По его словам, это связано с планами по объединению региона с Архангельской областью, пишет РБК.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло 1 июля. По данным Центризбиркома, после подсчета 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%. НАО стал единственным регионом, где большинство проголосовавших выступили против, – 55,25%. За поправки здесь проголосовали 43,78% пришедших на избирательные участки.

О том, что на настроение жителей НАО при голосовании могла повлиять тематика объединения субъектов, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также обращал внимание, что если проецировать голосование в НАО на общее количество избирателей по стране, то количество избирателей, голосовавших «против» в НАО, «весьма незначительное».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных