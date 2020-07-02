Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

О том, что на настроение жителей НАО при голосовании могла повлиять тематика объединения субъектов, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также обращал внимание, что если проецировать голосование в НАО на общее количество избирателей по стране, то количество избирателей, голосовавших «против» в НАО, «весьма незначительное».