Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло 1 июля. По данным Центризбиркома, после подсчета 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%. НАО стал единственным регионом, где большинство проголосовавших выступили против, – 55,25%. За поправки здесь проголосовали 43,78% пришедших на избирательные участки.
О том, что на настроение жителей НАО при голосовании могла повлиять тематика объединения субъектов, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также обращал внимание, что если проецировать голосование в НАО на общее количество избирателей по стране, то количество избирателей, голосовавших «против» в НАО, «весьма незначительное».