Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью

От объединения было решено отказаться еще в мае, однако жители региона не восприняли новость об отказе от идеи объединения из-за того, что «некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки» в преддверии выборов в Госдуму, отметил Бездудный. Что это за силы Бездудный не уточнил. По словам политика, у регионов остаются общие экономические темы, в том числе федеральные проекты, связанные с освоением Арктики, совместный проект глубоководного порта «Индиго».