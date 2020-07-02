Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью
От объединения было решено отказаться еще в мае, однако жители региона не восприняли новость об отказе от идеи объединения из-за того, что «некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки» в преддверии выборов в Госдуму, отметил Бездудный. Что это за силы Бездудный не уточнил. По словам политика, у регионов остаются общие экономические темы, в том числе федеральные проекты, связанные с освоением Арктики, совместный проект глубоководного порта «Индиго».
13 мая врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерениях объединить регионы. Возможное слияние вызывало в НАО серьезные протесты жителей. Бездудный убежден, что позиция жителей по этому вопросу повлияла на результаты голосования по поправкам в Конституцию. НАО стал единственным регионом, где большинство проголосовавших выступили против, – 55,25%. За поправки проголосовали 43,78% пришедших на избирательные участки.