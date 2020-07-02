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Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью

Ведомости

Тема объединения Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области, которая вызвала протестные настроения и повлияла на отрицательный результат голосования по поправкам в Конституцию в НАО, закрыта, регионы не объединят, заявил в интервью РБК врио главы НАО Юрий Бездудный.

От объединения было решено отказаться еще в мае, однако жители региона не восприняли новость об отказе от идеи объединения из-за того, что «некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки» в преддверии выборов в Госдуму, отметил Бездудный. Что это за силы Бездудный не уточнил. По словам политика, у регионов остаются общие экономические темы, в том числе федеральные проекты, связанные с освоением Арктики, совместный проект глубоководного порта «Индиго».

13 мая врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерениях объединить регионы. Возможное слияние вызывало в НАО серьезные протесты жителей. Бездудный убежден, что позиция жителей по этому вопросу повлияла на результаты голосования по поправкам в Конституцию. НАО стал единственным регионом, где большинство проголосовавших выступили против, – 55,25%. За поправки проголосовали 43,78% пришедших на избирательные участки.

Ранее по теме: Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных