В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек. Среди них журналист и муниципальный депутат Илья Азар, корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова и пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.