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В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости

В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек. Среди них журналист и муниципальный депутат Илья Азар, корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова и пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Азар в своем телеграм-канале сообщил, что задержанных 16, большинство — журналисты. Среди задержанных журналисты издания «7х7» Соня Крапоткина и Максим Поляков и корреспондент «Таких дел» Дмитрий Сидоров.

«Новая газета» пишет, что всего у здания ФСБ на Лубянке собралось около 40 человек. По оценке корреспондента «Ъ FM», у здания ФСБ cобралось около ста человек.

3 июля прокуратура попросила приговорить к шести годам лишения свободы Прокопьеву по делу об оправдании терроизма. 

Ранее по теме: Прокурор запросил шесть лет тюрьмы для журналистки по делу об оправдании терроризма

Дело было возбуждено после публикации колонки Прокопьевой «Репрессии против государства», написанной после взрыва на проходной Управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева рассуждала, что действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании Управления ФСБ, могли быть вызваны в том числе государственной политикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных