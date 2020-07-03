В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек. Среди них журналист и муниципальный депутат Илья Азар, корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова и пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.
Азар в своем телеграм-канале сообщил, что задержанных 16, большинство — журналисты. Среди задержанных журналисты издания «7х7» Соня Крапоткина и Максим Поляков и корреспондент «Таких дел» Дмитрий Сидоров.
«Новая газета» пишет, что всего у здания ФСБ на Лубянке собралось около 40 человек. По оценке корреспондента «Ъ FM», у здания ФСБ cобралось около ста человек.
3 июля прокуратура попросила приговорить к шести годам лишения свободы Прокопьеву по делу об оправдании терроизма.
Дело было возбуждено после публикации колонки Прокопьевой «Репрессии против государства», написанной после взрыва на проходной Управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева рассуждала, что действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании Управления ФСБ, могли быть вызваны в том числе государственной политикой.