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Прокурор запросил 6 лет тюрьмы для журналистки по делу об оправдании терроризма

Ведомости

Прокурор запросил для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, шесть лет колонии, сообщает «РИА Новости». Гособвинение также просит суд на четыре года запретить Прокопьевой заниматься профессиональной деятельностью.

Прокопьева отрицает свою вину. В последнем слове (текст обращения опубликовала «Новая газета») она заявила, что текст, из-за которого ее судят, «не вызвал никаких волнений в народе», и его прочитали десятки или сотни человек. При этом после возбуждения дела он был прочитан сотнями тысяч людей и переведен на английский, отмечает она. Прокопьева также обращает внимание, что на ее стороне как журналистки — Конституция и федеральный закон «О СМИ», а на стороне Роскомнадзора — «ведомственные инструкции».

Дело об оправдании терроризма было возбуждено после публикации колонки Прокопьевой «Репрессии против государства», написанной после взрыва на проходной управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева рассуждала, что действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании управления ФСБ, могли быть вызваны в том числе государственной политикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных