Прокурор запросил 6 лет тюрьмы для журналистки по делу об оправдании терроризма
Прокурор запросил для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, шесть лет колонии, сообщает «РИА Новости». Гособвинение также просит суд на четыре года запретить Прокопьевой заниматься профессиональной деятельностью.
Прокопьева отрицает свою вину. В последнем слове (текст обращения опубликовала «Новая газета») она заявила, что текст, из-за которого ее судят, «не вызвал никаких волнений в народе», и его прочитали десятки или сотни человек. При этом после возбуждения дела он был прочитан сотнями тысяч людей и переведен на английский, отмечает она. Прокопьева также обращает внимание, что на ее стороне как журналистки — Конституция и федеральный закон «О СМИ», а на стороне Роскомнадзора — «ведомственные инструкции».
Дело об оправдании терроризма было возбуждено после публикации колонки Прокопьевой «Репрессии против государства», написанной после взрыва на проходной управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева рассуждала, что действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании управления ФСБ, могли быть вызваны в том числе государственной политикой.