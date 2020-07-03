Прокурор запросил 6 лет тюрьмы для журналистки по делу об оправдании терроризма

Прокопьева отрицает свою вину. В последнем слове (текст обращения опубликовала «Новая газета») она заявила, что текст, из-за которого ее судят, «не вызвал никаких волнений в народе», и его прочитали десятки или сотни человек. При этом после возбуждения дела он был прочитан сотнями тысяч людей и переведен на английский, отмечает она. Прокопьева также обращает внимание, что на ее стороне как журналистки — Конституция и федеральный закон «О СМИ», а на стороне Роскомнадзора — «ведомственные инструкции».