Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время

«Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — сказал Трутнев журналистам (цитата по РИА «Новости»). 14 июля возможное назначение врио губернатора прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если президент примет решение назначить врио губернатора, Кремль сообщит об этом, сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, будут ли будут ли учитываться президентом настроения и мнения местных жителей при выборе врио губернатора, Песков ответил, что Путин получает информацию как от полпреда Трутнева, так «и по другим каналам – конечно же». «Президент все реалии будет принимать во внимание, когда и если он примет решение о назначении временно исполняющего обязанности. Мы знаем, что пока такого решения президент не принял», – отметил пресс-секретарь.