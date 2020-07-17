Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время
Решение о назначении временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края будет принято президентом России в самое ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер, дальневосточный полпред Юрий Трутнев, который находится в рабочей поездке во Владивостоке.
«Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — сказал Трутнев журналистам (цитата по РИА «Новости»). 14 июля возможное назначение врио губернатора прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если президент примет решение назначить врио губернатора, Кремль сообщит об этом, сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, будут ли будут ли учитываться президентом настроения и мнения местных жителей при выборе врио губернатора, Песков ответил, что Путин получает информацию как от полпреда Трутнева, так «и по другим каналам – конечно же». «Президент все реалии будет принимать во внимание, когда и если он примет решение о назначении временно исполняющего обязанности. Мы знаем, что пока такого решения президент не принял», – отметил пресс-секретарь.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных претендентов на пост врио губернатора от партии: председатель комитета Госдумы по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, депутат Госдумы из Дальневосточного федерального округа (ДФО) Андрей Андрейченко. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с процессом подбора кандидатур на пост губернатора Хабаровского края, называл того же Михаила Дегтярева, председателя совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускника Высшей школы КГБ СССР, бывшего сотрудника ФСБ Константина Басюка; заместителя полпреда президента в ДФО Григория Куранова; заместителя действующего губернатора Сергея Фургала Юрия Золочевского и бывшего заместителя председателя правительства региона Андрея Базилевского, который руководит сейчас всероссийским лагерем «Океан» в Приморье. Последний возможность своего назначения категорически отрицает.
Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Его арестовали по обвинению в организации убийств двух предпринимателей и одного покушения в 2004-2005 годах. Губернатор свою вину не признает. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Сергея Фургала. Заседание прошло в закрытом режиме, сам Фургал участвовал в слушаниях по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». В тот же день Следственный комитет России заявил, что располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. По данным СК, мотивы Фургала и его соучастников связаны с коммерческими интересами. Тем временем в Хабаровске всю неделю продолжаются акции и шествия в поддержку избранного губернатора, очередная может пройти в полдень субботы, на центральной площади города, в соцсетях она получила название «Покормим голубей».
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает.