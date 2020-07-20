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Мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку

Ведомости

Мэр Норильска Ринат Ахметчин сообщил, что уходит в отставку. Он пояснил, что принял это решение после совещания с губернатором Александром Уссом о ситуации с коронавирусом в Норильске, сообщает «Интерфакс».

«Я так понял, что мне было высказано недоверие, потому я принял такое решение для себя – написать заявление об отставке», ‒ сказал Ахметчин отметив, что высказанные претензии в его адрес были связаны с недостоверной информацией о ситуации с распространением коронавируса в Норильске, которую администрация города предоставляла в СМИ.

Как сообщает издание «Тайга.инфо», Ахметчин в письме к губернатору и председателю заксобрания 15 июля заявил о занижении краевыми властями данных о заболеваемости коронавирусом в несколько раз. В пресс-службах мэрии Норильска и заксобрания не стали отрицать подлинность текста письма, копия которого появилась в распоряжении издания.

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В июне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ахметчина по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК) при разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском. По версии следствия, Ахметчин знал о количестве разлитого топлива, но не принял необходимых мер для ликвидации последствий разлива. Как пояснили в ведомстве, он не скоординировал работу администрации города, не организовал контроль за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развития и последствий ЧП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных