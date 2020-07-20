Мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку
Мэр Норильска Ринат Ахметчин сообщил, что уходит в отставку. Он пояснил, что принял это решение после совещания с губернатором Александром Уссом о ситуации с коронавирусом в Норильске, сообщает «Интерфакс».
«Я так понял, что мне было высказано недоверие, потому я принял такое решение для себя – написать заявление об отставке», ‒ сказал Ахметчин отметив, что высказанные претензии в его адрес были связаны с недостоверной информацией о ситуации с распространением коронавируса в Норильске, которую администрация города предоставляла в СМИ.
Как сообщает издание «Тайга.инфо», Ахметчин в письме к губернатору и председателю заксобрания 15 июля заявил о занижении краевыми властями данных о заболеваемости коронавирусом в несколько раз. В пресс-службах мэрии Норильска и заксобрания не стали отрицать подлинность текста письма, копия которого появилась в распоряжении издания.
В июне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ахметчина по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК) при разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском. По версии следствия, Ахметчин знал о количестве разлитого топлива, но не принял необходимых мер для ликвидации последствий разлива. Как пояснили в ведомстве, он не скоординировал работу администрации города, не организовал контроль за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развития и последствий ЧП.