Мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку

В июне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ахметчина по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК) при разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском. По версии следствия, Ахметчин знал о количестве разлитого топлива, но не принял необходимых мер для ликвидации последствий разлива. Как пояснили в ведомстве, он не скоординировал работу администрации города, не организовал контроль за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развития и последствий ЧП.