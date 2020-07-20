США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 г. Он попал в «список Магнитского», закон о котором был принят в декабре 2012 г. Закон о санкциях против лиц, причастных к гибели аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, был принят в 2012 г., список регулярно пополняется. В санкционный список также входят председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и другие россияне, причастные к нарушению прав человека в России.