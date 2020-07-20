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США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Ведомости

Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат. Им запрещен въезд в США. Соответствующее заявление госсекретаря Майка Помпео размещено на сайте ведомства. Причина введения санкций ‒ причастность «к грубым нарушениям прав человека» в республике.

«Госдепартамент располагает достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», ‒ уточняется в заявлении Помпео.

В ответ на новые санкции Кадыров разместил в Telegram-канале фотографию с оружием в руках. Под снимком он написал: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что будет сложно ответить зеркально на новые санкции. «Но что-нибудь придумаем», ‒ написала она в Facebook.

Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 г. Он попал в «список Магнитского», закон о котором был принят в декабре 2012 г. Закон о санкциях против лиц, причастных к гибели аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, был принят в 2012 г., список регулярно пополняется. В санкционный список также входят председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и другие россияне, причастные к нарушению прав человека в России.

Ранее по теме: Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных