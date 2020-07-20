США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат. Им запрещен въезд в США. Соответствующее заявление госсекретаря Майка Помпео размещено на сайте ведомства. Причина введения санкций ‒ причастность «к грубым нарушениям прав человека» в республике.
«Госдепартамент располагает достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», ‒ уточняется в заявлении Помпео.
В ответ на новые санкции Кадыров разместил в Telegram-канале фотографию с оружием в руках. Под снимком он написал: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»
Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 г. Он попал в «список Магнитского», закон о котором был принят в декабре 2012 г. Закон о санкциях против лиц, причастных к гибели аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, был принят в 2012 г., список регулярно пополняется. В санкционный список также входят председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и другие россияне, причастные к нарушению прав человека в России.