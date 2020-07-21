Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира

По словам Пескова, по тем же причинам были продлены до 2030 года сроки достижения других национальных целей, в частности, увеличение продолжительности жизни в России до 78 лет и снижение вдвое уровня бедности. «Да, именно поэтому. Конечно, эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения». Отвечая на реплику журналиста о том, что все пять наиболее развитых экономик мира в таком случае тоже могут затормозиться, Песков сказал: «Здесь вряд ли возможен такой линейный подход. Все-таки цели должны быть реалистичными, достижимыми и вот именно этим и руководствовались (при написании нового указа президента)».