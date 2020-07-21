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Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. Ранее эта задача фигурировала в указе о национальных целях развития страны. Президент России Владимир Путин подписал его 21 июля.

«Да, этой цели нет — но требуются корректировки», — подтвердил Песков. На вопрос журналистов, означает ли это, что власти признали эту цель нереализуемой, Песков ответил: «Действительно, конъюнктура международно-экономическая весьма и весьма неблагоприятна. И вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки».  

По словам Пескова, по тем же причинам были продлены до 2030 года сроки достижения других национальных целей, в частности, увеличение продолжительности жизни в России до 78 лет и снижение вдвое уровня бедности. «Да, именно поэтому. Конечно, эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения». Отвечая на реплику журналиста о том, что все пять наиболее развитых экономик мира в таком случае тоже могут затормозиться, Песков сказал: «Здесь вряд ли возможен такой линейный подход. Все-таки цели должны быть реалистичными, достижимыми и вот именно этим и руководствовались (при написании нового указа президента)».

Ранее по теме: Путин подписал указ о национальных целях развития страны на 10 лет

Песков также прокомментировал указ Путина о целях национального развития до 2030 года, назвав его важнейшим и судьбоносным документом: «Он заслуживает глубокого анализа». За подписанием указа в трехмесячный срок последует корректировка «майского указа» президента, отметил пресс-секретарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных